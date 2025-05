Trump knöpft sich Smartphone-Hersteller vor – Neue Zölle von mindestens 25 Prozent!

| in

Im Handelskrieg geht US-Präsident Donald Trump in die nächste Runde: Laut einem Bericht des Handelsblatts hier lesen plant Trump drastische Strafzölle auf Smartphones und Elektronikimporte – mindestens 25 Prozent sollen fällig werden. Im Visier: vor allem chinesische Hersteller wie Xiaomi, Huawei & Co., aber auch Apple könnte die Maßnahme treffen, falls Produktionsstätten in Asien betroffen sind.

Trump begründet den Schritt mit dem anhaltenden Handelsdefizit und nationaler Sicherheit. Kritiker warnen jedoch vor massiven Preissteigerungen für US-Verbraucher und einer weiteren Eskalation im globalen Technologiekrieg. Die Börsen reagierten prompt mit Verlusten – und Europa dürfte sich auf eine neue Welle wirtschaftlicher Spannungen einstellen.