Messer, Machete und Holzstock: Syrer-Gruppe soll 24-Jährigen in Ulm angegriffen haben

In Ulm soll eine Gruppe von etwa fünf Personen einen 24-Jährigen angegriffen haben. Dabei kamen nach Angaben des Polizeipräsidiums Ulm und der Staatsanwaltschaft vermutlich ein Messer, eine Machete und ein Holzstock zum Einsatz.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag gegen 21.30 Uhr in der Karl-Schefold-Straße. Die Gruppe soll ein Treffen mit dem 24-Jährigen gefordert haben. Im Verlauf eines Streitgesprächs sei der Mann angegriffen worden. Er flüchtete zu einer Tankstelle in der Keplerstraße, wo ein Mitarbeiter die Polizei verständigte.

Bei der Fahndung nahmen Beamte einen 29-jährigen Tatverdächtigen fest. Er soll mit einem Holzstock auf den Geschädigten eingeschlagen haben. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt und vor Ort von Sanitätern versorgt.

Noch am selben Abend wurde ein mutmaßlich beteiligter 26-Jähriger mit einer Schnittverletzung in eine Klinik eingeliefert. Welche Rolle er bei der Auseinandersetzung spielte, wird noch ermittelt.

Das Amtsgericht Ulm erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den 29-Jährigen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Der syrische Staatsangehörige sitzt in Untersuchungshaft. Nach ersten Erkenntnissen kannten sich die Beteiligten, die laut Polizei allesamt syrische Staatsbürger sind.

Zeugen, die im Bereich Karl-Schefold-Straße, Keplerstraße oder Olgastraße Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0731/188-0 bei der Polizei Ulm zu melden.