Wolfegg: 9-Jährige in Wagen gezerrt – mutmaßlicher Kinderschänder festgenommen

Nach dem Vorfall in Wolfegg im Landkreis Ravensburg hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Laut gemeinsamer Mitteilung von Staatsanwaltschaft Ravensburg und Polizeipräsidium Ravensburg wurde am Donnerstagnachmittag ein 52 Jahre alter Mann unter dringendem Tatverdacht vorläufig festgenommen.

Hintergrund ist ein Vorfall vom Montag, bei dem ein 9-jähriges Mädchen von einem Mann in ein Fahrzeug gezerrt worden sein soll. Nach der Sicherung und Auswertung verschiedener Spuren habe sich am Mittwochabend der zunächst vage Verdacht erhärtet, dass das Kind nicht nur im Fahrzeug mitgenommen, sondern mutmaßlich auch sexuell missbraucht wurde.

Die weiteren Ermittlungen führten die Kriminalpolizei nach Angaben der Behörden auf die Spur des 52-Jährigen. Der Mann, ein deutscher Staatsbürger aus dem östlichen Landkreis Ravensburg, sei widerstandslos festgenommen worden.

Er soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg im Laufe des Freitags wegen des dringenden Tatverdachts des schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes einem Haftrichter vorgeführt werden. Die zwanzigköpfige Ermittlungsgruppe „Stein“ der Kriminalpolizei Friedrichshafen ermittelt weiter zum genauen Tatablauf.