XRP zuckt, Japan reguliert, Quantencomputer klopfen an – und alle tun so, als wär’s ein guter Tag

Der Kryptomarkt gibt sich heute geschäftig: XRP kratzt an der 1,35-Dollar-Marke, Japan bastelt an einem Regulierungsrahmen, und Forscher behaupten, Bitcoin quantensicher machen zu können – für läppische 200 Dollar pro Transaktion, wie die Coinzeitung berichtet. Ob das eine Erfolgsmeldung ist oder eher ein schlechter Witz, hängt vom Blickwinkel ab.

XRP hat die technische Hürde bei 1,35 Dollar übersprungen, aber das Handelsvolumen hält nicht mit. Analysten sprechen von fehlendem Momentum – Krypto-Sprech für: schön, aber noch nix dahinter. Wer jetzt einsteigt, spekuliert auf Bestätigung, die sich die Märkte gerade noch überlegen.

Gleichzeitig sorgt eine Forschungsarbeit für Aufsehen: Quantensichere Bitcoin-Transaktionen sollen ohne Hard Fork möglich sein. Das klingt nach Durchbruch, bis man den Preis liest. 200 Dollar pro Transaktion. Zum Vergleich: Normale Bitcoin-Gebühren liegen derzeit bei einem Bruchteil davon. Die Lösung schützt also vor dem Quantencomputer – macht Bitcoin dafür für den Normalnutzer genauso unbezahlbar wie einst auf dem Höhepunkt des Hype-Zyklus 2021.

Japan hat derweil ein Gesetz verabschiedet, das Kryptowährungen als Finanzinstrumente klassifiziert. Das klingt trocken, ist aber relevant: Wer reguliert, erkennt an. Japan positioniert sich damit als eine der wenigen Industrienationen, die den digitalen Asset-Sektor mit klaren Regeln statt mit Verbotskeulen bearbeitet. Ob das andere Länder inspiriert oder einfach nur den nächsten Regulierungstourismus in Gang setzt, bleibt offen.

Auf der Strafverfolgungsseite kooperieren USA und Großbritannien unter dem Namen „Operation Atlantic“ gegen Krypto-Kriminalität – gemeinsam mit Privatunternehmen. Millionen in gestohlenen Coins wurden eingefroren. Was nach Erfolg aussieht, ist auch ein Eingeständnis: Der Staat braucht die Privatwirtschaft, um im Blockchain-Bereich überhaupt handlungsfähig zu sein. Ob das auf Dauer ein tragfähiges Modell ist oder nur die Vorstufe zur vollständigen Überwachungsinfrastruktur, fragt natürlich niemand laut.

Im DeFi-Bereich feiern Polygon, Frax und Curve den Launch von On-Chain-Devisenhandelspools. Innovation, keine Frage. Aber auch ein weiterer Schritt hin zu einem parallelen Finanzsystem, das sich selbst reguliert – oder eben nicht, je nach Tagesform der Märkte.

Ex-Binance-Chef Changpeng Zhao gibt derweil den Propheten: In fünf Jahren, so seine Vision, redet niemand mehr über Krypto, weil es einfach selbstverständlich ist. Dieselbe Vorhersage hat er schon öfter gemacht. Die Uhr tickt.