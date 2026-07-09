Schon wieder zwei mutmaßliche IS-Terroristen verhaftet

Laut Generalbundesanwalt hat die Bundesanwaltschaft am 8. Juli 2026 zwei irakische Staatsangehörige im Kreis Stormarn in Schleswig-Holstein festnehmen lassen. Die Festnahmen erfolgten durch Beamte des Bundeskriminalamts auf Grundlage von Haftbefehlen des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs.

Die Beschuldigten Khaled Al H. und Mahmoud A. stehen im dringenden Verdacht, Mitglieder der ausländischen terroristischen Vereinigung „Islamischer Staat“ gewesen zu sein. Khaled Al H. wird zudem ein Kriegsverbrechen gegen Eigentum vorgeworfen.

Nach Darstellung der Haftbefehle sollen sich beide spätestens Anfang Juni 2014 im Irak dem IS angeschlossen haben. Mahmoud A. soll bei der Schariapolizei tätig gewesen und eine Kampfeinheit des IS kommandiert haben. Khaled Al H. soll sich an Gefechten beteiligt und mit weiteren IS-Kämpfern die staatliche Erdölraffinerie in Baidschi besetzt haben.

Besonders brisant: Nach seiner Einreise nach Deutschland soll Khaled Al H. ab Juli 2022 fortlaufend IS-Propaganda veröffentlicht haben. Beide Männer wurden dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt; der Vollzug der Untersuchungshaft wurde angeordnet. Wieder einmal steht die Frage im Raum, wie lange solche Strukturen im Land unentdeckt bleiben konnten.