Angriff auf AfD-Infostand

Berlin. Heute Mittag hat ein Unbekannter gegen 11.45 Uhr AfD-Wahlkämpfer in der Wilmersdorfer Straße angegriffen. Der Täter schüttete eine Cola-Dose über den Infostand und griff den Abgeordneten Marc Vallendar an, der ihn davon abhalten wollte. Vallendar kassierte einen Faustschlag ins Gesicht.

Daraufhin ergriff der Mann die Flucht. Herbeigeeilte Parteifreunde und zufällige Zeugen konnten ihn eine Weile verfolgen, aber nicht festnehmen. Aussagekräftiges Bildmaterial liegt jedoch vor, so dass eine Fotofahndung erfolgversprechend erscheint.

Marc Vallendar stellte Anzeige wegen Körperverletzung bei der dann eintreffenden Polizei. Vallendar, der auch rechtspolitische Sprecher der Abgeordnetenhausfraktion ist, sagt dazu: „Gewalttaten wie diese sollen die politische Willensbildung torpedieren. Dies wird nicht gelingen. Auch deshalb nicht, weil immer mehr Bürger durchschauen, welche Gefahr für unser Gemeinwesen von der radikalisierten politischen Linken ausgeht.“