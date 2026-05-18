Asyl-Chaos: Messerstechereien und Vergewaltigungen als neuer Alltag in der Schweiz!

In einem brandaktuellen Beitrag der SVP Schweiz wird schonungslos aufgedeckt, wie das herrschende Asyl-Chaos die innere Sicherheit der Schweiz zerfrisst. Raubüberfälle, Vergewaltigungen, Messerstechereien und Einbrüche seien an der Tagesordnung, vor allem durch kriminelle Asyl-Migranten, die schwerste Gewalttaten verüben. Statt Grenzen zu kontrollieren, verweigere der verantwortliche SP-Bundesrat Jans griffige Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung – und das alles auf Kosten der Steuerzahler, die Milliarden blechen dürfen.

Dieses Versagen der Linksregierung ist kein Zufall, sondern System. Während die Schweiz mit offenen Grenzen und lascher Asylpolitik überschwemmt wird, schauen die Verantwortlichen tatenlos zu, wie die Kriminalität explodiert. Die SVP fordert endlich Konsequenzen und verweist auf die Grenzschutzinitiative – ein längst überfälliger Schritt, um das Land vor diesem importierten Chaos zu schützen. Die Bürger haben genug von dieser Politik, die nur Verlierer kennt: die eigene Bevölkerung.