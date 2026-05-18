Hanau: Unbekannte beschädigen Kirchenfenster während Gottesdienst

Hanau. Während eines Gottesdienstes in einer Kirche in der Lamboystraße haben Unbekannte mehrere Fensterscheiben eines Seitengebäudes beschädigt. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Südosthessen befanden sich rund 200 Besucher in der Messe.

Die Teilnehmer wurden durch plötzliches Klirren und umherfliegende Glassplitter auf den Vorfall aufmerksam. Nach bisherigem Stand wurde niemand verletzt; eine Person gab später jedoch an, von Glassplittern getroffen worden zu sein.

Einsatzkräfte stellten mehrere Einschüsse in Scheibenelementen fest. Die Kugeln hatten die Fenster teilweise durchschlagen. Ermittler fanden im Gebäude und im Außenbereich mehrere silberne Stahlkugeln mit etwa fünf Millimetern Durchmesser, teils bereits verrostet, sowie weiße Plastikkugeln von rund drei Millimetern Durchmesser.

Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang nicht. Nach Angaben der Polizei liegen derzeit keine Anhaltspunkte für einen religiösen Hintergrund vor. Der Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt; als mögliche Tatmittel kommen eine Zwille oder eine Softair in Betracht.

Zeugen werden gebeten, sich unter 06181/100-120 bei der Polizei zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südosthessen.