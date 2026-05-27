FPÖ-Fiedler rechnet mit „Denk- und Meinungsverboten“ ab – „Die Bürger wollen Klartext“

Wie die FPÖ in einer Aussendung erklärt, sieht der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Michael Fiedler eine zunehmende Einschränkung der freien Meinungsäußerung in Österreich. Seine Botschaft: Schluss mit politischer Einschüchterung und moralischen Sprechverboten.

Michael Fiedler kritisierte insbesondere den Umgang mit Bürgern, die von der offiziellen Linie bei Themen wie Migration, Sicherheit oder EU-Politik abweichen. Wer Probleme offen anspreche, werde heute schnell diffamiert oder ausgegrenzt. Laut Fiedler hätten viele Menschen genug von „politisch korrekten Floskeln“ und wollten endlich wieder eine ehrliche Debatte.

Der FPÖ-Politiker wirft etablierten Parteien und Teilen der Medien vor, unliebsame Meinungen systematisch unter Druck zu setzen. Gerade in Zeiten wachsender gesellschaftlicher Spannungen sei es aber notwendig, offen über Missstände sprechen zu können – ohne sofort in irgendeine Ecke gestellt zu werden.

Die Freiheitlichen setzen damit erneut auf das Thema Meinungsfreiheit – ein Feld, auf dem sich viele Bürger längst nicht mehr repräsentiert fühlen. Während Politiker in Brüssel und Berlin immer neue Regeln gegen angebliche „Desinformation“ diskutieren, wächst bei vielen Menschen der Eindruck: Kritik ist nur noch erlaubt, solange sie ins gewünschte Weltbild passt.

Fiedlers Vorstoß dürfte deshalb bei vielen Bürgern einen Nerv treffen. Denn wer ständig hört, was man angeblich nicht sagen darf, fragt sich irgendwann zwangsläufig: Was ist aus der offenen Debattenkultur geworden?