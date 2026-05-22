Mannheim: Somalier ohne Ticket schlägt zwei Zugbegleiterinnen ins Gesicht

Wie die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe berichtet, ist es am Mittwochmorgen (20. Mai) am Bahnhof Neu-Edingen/Mannheim-Friedrichsfeld zu einem Angriff auf zwei Zugbegleiterinnen der Deutschen Bahn gekommen.

Ein 25-jähriger somalischer Staatsangehöriger soll zuvor den Flixtrain 1238 von Stuttgart nach Hamburg ohne gültigen Fahrausweis genutzt haben. Als das Zugpersonal ihn kontrollierte und des Zuges verweisen wollte, habe der Mann die Aufforderung ignoriert.

Am Bahnhof Neu-Edingen/Mannheim-Friedrichsfeld soll er zwei Mitarbeiterinnen, eine 54-jährige Deutsche und eine 41-jährige Bulgarin, mehrfach mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Beide Frauen wurden leicht verletzt, mussten nach Angaben der Bundespolizei aber nicht medizinisch behandelt werden.

Der Triebfahrzeugführer beobachtete den Angriff, schritt ein und hielt den Mann bis zum Eintreffen der Bundespolizei fest. Gegen den Tatverdächtigen laufen nun Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Leistungserschleichung.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe