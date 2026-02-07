Messer-Mann in Trier – Polizei schießt, Täter verletzt

Trier kommt am Samstagnachmittag nur knapp an einer Eskalation vorbei. Gegen 16:15 Uhr melden mehrere Zeugen einen Mann, der bewaffnet mit einem Messer durch die Fußgängerzone läuft und Passanten anspricht. Panik in der Innenstadt.

Wenige Minuten später treffen Polizeikräfte den Mann in der Moselstraße an. Die Situation eskaliert: Mindestens ein Beamter setzt seine Schusswaffe ein. Der Mann wird getroffen und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei besteht keine Lebensgefahr.

Der Bereich rund um die Fußgängerzone und die Moselstraße wird weiträumig abgesperrt, zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort. Die Ermittlungen laufen, weitere Details gibt die Polizei derzeit nicht bekannt.

Zeugen des Vorfalls oder des Polizeieinsatzes sollen sich unter der Telefonnummer 0651 983-43390 melden.