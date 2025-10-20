Messer, Schläge, Chaos – Gewalt-Wochenende in Limburg und Weilburg!

Auf dem Limburger Oktoberfest kam es zu mehreren gewalttätigen Auseinandersetzungen, bei denen sogar Messer im Spiel waren. Laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Westhessen eskalierten gleich zwei Vorfälle rund um das Volksfest: Am Freitagabend soll ein Jugendlicher einen 14-Jährigen geohrfeigt, bedroht und ihm ein Messer vorgehalten haben. Zwei Tage später gerieten in der Auestraße erneut mehrere Personen aneinander – diesmal ebenfalls mit Messerbeteiligung. Ein 20-Jähriger erlitt eine Verletzung am Ohr, ein weiterer wurde im Gesicht getroffen.

Doch damit nicht genug: In Weilburg griff ein alkoholisierter Fahrgast am Freitagabend einen Busfahrer an, nachdem er zuvor im Bus erbrochen hatte. Der Täter – laut Polizei dunkelhäutig, mit grauem Oberteil und blauer Hose bekleidet – schlug auf den Fahrer ein, zog ein Messer und stach in dessen Richtung. Nur durch Glück blieb der Fahrer unverletzt. Als die Polizei eintraf, war der Angreifer bereits verschwunden.

Ein Wochenende, das zeigt, wie sich selbst friedliche Veranstaltungen und Alltagsfahrten in Sekunden in gefährliche Szenen verwandeln können – Messer inklusive.