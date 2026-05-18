Laut t-online.de warnt SPD-Fraktionschef Matthias Miersch vor einer angeblichen „Gefahr durch die AfD“ und behauptet, die Demokratie in Deutschland stehe „massiv unter Druck“ wie noch nie zuvor in der Bundesrepublik. Der Genosse schließt sich damit den Panikrufen seines Parteikollegen Georg Maier an und malt Schreckensszenarien bei einem möglichen AfD-Wahlsieg in Sachsen-Anhalt – inklusive angeblicher Risiken für den Verfassungsschutz und Informationsweitergabe.

Während die Altparteien mit solchen Warnungen die Bürger einschüchtern wollen, zeigt sich einmal mehr, wie nervös die etablierten Kräfte angesichts echter Alternativen werden. Statt die eigenen Versäumnisse bei Migration, Sicherheit und Wirtschaft anzugehen, wird die AfD als ultimative Bedrohung dargestellt – eine klassische Ablenkungstaktik, die immer öfter wie ein hilfloses Kreischen klingt. Die Bürger sollen gefälligst nicht wählen, was ihnen wirklich Sorgen bereitet, sondern weiter das rote Establishment stützen, das das Land in die aktuelle Misere geführt hat. Am Ende steht die Frage: Wer gefährdet die Demokratie wirklich – eine Opposition, die Themen anspricht, die viele beschäftigen, oder jene, die mit Verfassungsschutz-Keulen und Panikmache jede echte Veränderung verhindern wollen? Die kommenden Wahlen werden zeigen, ob diese Masche noch zieht.