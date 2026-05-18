Rüsselsheim: 41-Jähriger bei Messerangriff schwer verletzt

Rüsselsheim. Nach einer Auseinandersetzung am Montagnachmittag (18. Mai) im Bereich des Berliner Platzes wurde ein 41-Jähriger mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Fahndung nach dem bislang unbekannten Tatverdächtigen war unter anderem ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll es gegen 15.45 Uhr zwischen dem 41 Jahre alten Mann aus Groß-Gerau und dem Tatverdächtigen vor einer dortigen Lokalität zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Dabei soll der Unbekannte den Mann mit einem Messer verletzt haben. Anschließend flüchtete er vom Tatort.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den 41-Jährigen mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Der Flüchtige wird als etwa 1,80 Meter groß und etwa 20 Jahre alt beschrieben. Er hatte kurze schwarze Haare, einen kurzen schwarzen Bart und trug eine schwarze Jacke sowie eine schwarze Hose.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder Hinweise zu dem Beschriebenen geben können, werden gebeten, sich unter 06142/696-0 beim Kommissariat 10 der Rüsselsheimer Kripo zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen.