„Schluss mit Selbstbetrug: Briten werfen Trans-Frauen aus dem Frauensport“

Die britische Menschenrechtskommission hat genug von ideologischem Muskelspiel: Frauen bleiben Frauen – im Sport wie im Gesetz. Trans-Athletinnen sollen künftig aus den Frauenkategorien verbannt werden. Grund: Fairness und Sicherheit – zwei Begriffe, die in woke Kreisen längst als „Diskriminierung“ gelten. Quelle: Apollo News

Während deutsche Sportverbände noch im Gender-Koma liegen, zieht London die Reißleine. Kein Platz mehr für biologische Männer in Damenmannschaften – eine Entscheidung, die eigentlich selbstverständlich sein sollte. Aber in Zeiten, in denen Fakten als Hassrede gelten, wirkt gesunder Menschenverstand fast schon revolutionär