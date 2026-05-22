US-Kriegsministerium veröffentlicht zweite UFO-Aktenfreigabe

Das US-Department of War hat am Freitag (22. Mai) die zweite Freigabe freigegebener und historischer Akten zu „Unidentified Anomalous Phenomena“ (UAP) veröffentlicht.

Die Dokumente werden nach Angaben der Behörde im Rahmen des „Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters“ (PURSUE) auf WAR.GOV/UFO bereitgestellt. Weitere Dateien sollen demnach fortlaufend veröffentlicht werden.

Pentagon-Sprecher Sean Parnell erklärte, seit dem Start der Seite am 8. Mai 2026 habe WAR.GOV/UFO weltweit mehr als eine Milliarde Zugriffe erhalten. Das zeige, wie groß das Interesse an dem Thema und an der von der Trump-Regierung ausgerufenen Transparenzoffensive sei.

Eine dritte Veröffentlichung von UAP-Dateien sei bereits in Arbeit und solle in naher Zukunft angekündigt werden. Ob damit wirklich mehr Licht in die UFO-Akten kommt oder nur weitere Aktenhäppchen serviert werden, bleibt abzuwarten.

Quelle: U.S. Department of War