Vater beißt Beamten in Finger: Fünf Polizisten verletzt

Laut Polizeipräsidium Südosthessen waren Polizeibeamte am Donnerstagnachmittag in Offenbach in Amtshilfe für das Jugendamt im Einsatz. Hintergrund war demnach die Inobhutnahme zweier Kinder wegen des Verdachts einer akuten Kindeswohlgefährdung.

Nach der Inobhutnahme soll es gegen 15 Uhr vor einem Wohnhaus in der Bettinastraße zu einem tätlichen Angriff gekommen sein. Der hinzukommende Vater der Kinder, ein 58-Jähriger, soll die eingesetzten Beamten körperlich angegangen, nach Einsatzmitteln gegriffen und erheblichen Widerstand geleistet haben.

Der Mann wurde schließlich vorläufig festgenommen; laut Polizei kam dabei unter anderem ein Reizstoffsprühgerät zum Einsatz. Fünf Polizeibeamte wurden leicht verletzt, teils auch durch den eingesetzten Reizstoff. Ein Beamter musste zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus und konnte wegen einer Armverletzung seinen Dienst nicht fortsetzen.

Gegen den 58-Jährigen, der einem Beamten außerdem in den Finger gebissen haben soll, wird nun unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Auch gegen seine Ehefrau laufen Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten Gefangenenbefreiung. Wenn eine Schutzmaßnahme für Kinder nur noch mit mehreren Polizeikräften durchgesetzt werden kann, sagt das viel über den Zustand im Land.