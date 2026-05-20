Wien: Haftstrafen für zwei im „Fall Anna“ freigesprochene Männer

Wien. Zwei junge Männer, die zuvor im viel beachteten „Fall Anna“ freigesprochen worden waren, sind in einem neuen Verfahren wegen eines brutalen Raubüberfalls zu Haftstrafen verurteilt worden. Laut einem Bericht der Krone ging es um einen Überfall auf einen Supermarktbetreiber in Wien-Simmering.

Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft sollen sich vier Angeklagte bereits im Juni des Vorjahres zusammengeschlossen haben, um den Mann auszurauben. Sie kannten den Supermarktbetreiber demnach und wussten, dass er öfter mit größeren Bargeldbeträgen unterwegs war. In einer Garage lauerten sie ihm maskiert auf, traten ihn, besprühten ihn mit Pfefferspray und raubten 4.000 Euro. Laut Anklage soll auch eine Gaspistole Glock 17 im Spiel gewesen sein. Eine DNA-Spur führte schließlich zu den Tätern.

Brisant an dem Verfahren: Zwei der Angeklagten waren zuvor im „Fall Anna“ freigesprochen worden, in dem es um Serienübergriffe in Favoriten an einem damals zwölfjährigen Mädchen ging. Diesmal zeigten sich beide geständig. Einer der jungen Männer erklärte laut Bericht, er habe „dumme Sachen gemacht“ und verwies auf eine frühere Drogensucht. Auch der zweite geständige Angeklagte wollte keine weiteren Fragen beantworten.

In der Verhandlung wurden zudem Fotos von den Handys der Angeklagten thematisiert. Darauf sollen Geld, Waffen und ein Baby zu sehen gewesen sein, das vollständig mit Bargeld zugedeckt war.

Am Ende verhängte das Gericht Haftstrafen. Der 17-Jährige erhielt 32 Monate Zusatzstrafe, da er bereits wegen anderer Taten verurteilt worden war. Der 21-Jährige muss 4,5 Jahre in Haft. Die beiden weiteren Angeklagten erhielten 4,5 Jahre unbedingt beziehungsweise drei Jahre teilbedingt. Die Richterin sprach von einem „gewaltsamen, unschönen Raub“. Die Urteile sind rechtskräftig.

Quelle: Krone.