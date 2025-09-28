Wir konnten nicht verifizieren, dass Sie erwachsen sind“ – Big Tech entmündigt Nutzer

Immer dreister greifen Konzerne inzwischen in die Privatsphäre ein: Wer Online-Dienste nutzen will, bekommt neuerdings Meldungen eingeblendet wie „Wir konnten nicht verifizieren, dass Sie erwachsen sind – deshalb haben wir einige Ihrer Einstellungen geändert“. Genau das berichtet ReclaimTheNet.

Anstatt selbstbestimmter Bürger behandelt man Erwachsene wie unmündige Kinder. Nutzer werden genötigt, intime Daten preiszugeben, um ihre Volljährigkeit zu „beweisen“. Wer das verweigert, muss mit Einschränkungen und Zwangsmaßnahmen leben. Es ist die nächste Stufe digitaler Bevormundung, die zeigt, wohin die Reise geht: totale Kontrolle, Alters-Scanning und am Ende digitale ID-Pflicht für jeden Klick.

Willkommen in der schönen neuen Welt, in der Konzerne entscheiden, wer „erwachsen genug“ ist – und wer nicht.