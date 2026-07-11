Schon wieder „Streit“: 79-Jähriger nach Schlägerei tot

Laut Polizei Hamburg ist ein 79-jähriger Mann nach einer körperlichen Auseinandersetzung in Hamburg-Eidelstedt gestorben. Tatzeit war demnach Freitagabend gegen 20.55 Uhr, Tatort die Nebenbahnstraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll es in einer Gaststätte zunächst zu einem verbalen Streit zwischen dem 79-Jährigen und einem bislang unbekannten Mann gekommen sein. Vor dem Lokal entwickelte sich daraus eine Schlägerei. Der Senior stürzte, wurde lebensgefährlich verletzt und starb später trotz Reanimationsmaßnahmen in einem Krankenhaus.

Der Tatverdächtige flüchtete anschließend über die Holsteiner Chaussee in Richtung Wiebischenkamp. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen führten laut Polizei nicht zu seiner Festnahme.

Die Polizei beschreibt den Gesuchten als etwa 30 Jahre alten Mann mit schlanker Statur, kurzer schwarzer Haaren, Vollbart und laut Mitteilung „südländischer“ Erscheinung. Bekleidet gewesen sein soll er mit einer knielangen schwarzen Hose, einem dunklen T-Shirt und schwarzen Schuhen. Die Mordkommission ermittelt in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Hamburg. Wieder einmal begann alles angeblich mit einem „Streit“ – am Ende ist ein alter Mann tot.