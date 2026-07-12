Schlägerei mit Baseballschlägern: Pkw überrollt Mann

Laut Polizeipräsidium Offenburg gingen in der Nacht zum Sonntag mehrere Notrufe wegen einer Schlägerei mit zehn bis fünfzehn Personen auf einem Parkplatz in der Heinrich-Hertz-Straße ein. Gemeldet wurde außerdem eine angefahrene Person.

Vor Ort erfuhren die alarmierten Polizeibeamten, dass es gegen Mitternacht zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein soll. Dabei soll es nach Polizeiangaben auch zum Einsatz von Baseballschlägern gekommen sein.

In der Folge sei ein 28-jähriger türkischer Mann von einem Range Rover überrollt worden. Der schwerverletzte Mann wurde in eine Klinik eingeliefert. Über weitere Verletzte ist derzeit nichts bekannt.

Die Kriminalpolizei ermittelt aktuell wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Nach Hinweisen auf mögliche Verdächtige kontrollierte eine Polizeistreife kurz vor 1 Uhr an einer Tankstelle in der Schutterwälder Straße einen dunklen BMW. Die vier Insassen – drei Männer und eine Frau – wurden vorläufig festgenommen. Von dem hellen Range Rover mit Offenburger Kennzeichen fehlt laut Polizei bislang jede Spur. Wieder eine nächtliche Massenschlägerei, wieder schwerste Gewalt – und am Ende sucht die Polizei den entscheidenden Wagen.